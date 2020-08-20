Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат

Ее убила отлетевшая деталь: в Москве на тренировке погибла воздушная гимнастка 

Провинция.ру 11 часов назад
Воздушная гимнастка погибла во время тренировки
Фото: © BARSUCHI_SHALOSTI/INSTAGRAM
Воздушная гимнастка и тренер Елена Кустова трагически погибла в Москве в парке на Серпуховском Валу во время тренировки. 38-летнюю спортсменку убила отлетевшая металлическая деталь крепления троса. Елена в тот день занималась слэклайном — это ходьба по натянутой стропе. Примерно в 18.30 произошел отказ снаряжения. Механизм для натяжения и удерживания натянутой стропы порвался на выходе из узла, деталька — всего-то сантиметров 10 длиной — с силой отлетела и попала гимнастке в голову.

«Несчастный случай. Эта деталь могла куда угодно отлететь. Вот у нее миллион вариантов, куда отлетать…» — рассказал друг погибшей спортсменки Алексей Ведерников, его слова 19 августа публикует РенТВ.

Елена получила тяжелую черепно-мозговую травму. Скорая помощь прибыла на место спустя 10 минут, медики пытались реанимировать женщину, но им это не удалось.
В сообществе «SlackTribe — слэклайн в Москве» высказывается мнение, что причиной трагедии могло стать некачественное снаряжение, купленное в интернете. Порванные петли и стропу друзья Елены отвезли в следственный комитет, также они собираются провести собственные тесты.
У Елены осталась несовершеннолетняя дочь, которую она воспитывала одна. Теперь заботу о девочке возьмет на себя бывший муж гимнастки.
Провинция.ру: последние новости
Узнал, что она эскортница: чемпион мира из Осетии выгнал жену прямо на свадьбе Узнал, что она эскортница: чемпион мира из Осетии выгнал жену прямо на свадьбе Алина Загитова провалила ЕГЭ и теперь будет платить за обучение в вузе больше миллиона Алина Загитова провалила ЕГЭ и теперь будет платить за обучение в вузе больше миллиона Российская фигуристка вспомнила о просьбах показать «секс» в 14-летнем возрасте Российская фигуристка вспомнила о просьбах показать «секс» в 14-летнем возрасте
Комментарии 8
Летние виды спорта , Алексей Ведерников , Елена Кустова , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Гимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Биатлонистка взволновала Сеть откровенным фото
Биатлонистка взволновала Сеть откровенным фото
Ефимова продемонстрировала шпагат
Ефимова продемонстрировала шпагат
«Будущего здесь не вижу»: олимпийский чемпион покидает Россию
«Будущего здесь не вижу»: олимпийский чемпион покидает Россию
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение