Воздушная гимнастка погибла во время тренировки

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Воздушная гимнастка и тренер Елена Кустова трагически погибла в Москве в парке на Серпуховском Валу во время тренировки. 38-летнюю спортсменку убила отлетевшая металлическая деталь крепления троса. Елена в тот день занималась слэклайном — это ходьба по натянутой стропе. Примерно в 18.30 произошел отказ снаряжения. Механизм для натяжения и удерживания натянутой стропы порвался на выходе из узла, деталька — всего-то сантиметров 10 длиной — с силой отлетела и попала гимнастке в голову.

«Несчастный случай. Эта деталь могла куда угодно отлететь. Вот у нее миллион вариантов, куда отлетать…» — рассказал друг погибшей спортсменки Алексей Ведерников, его слова 19 августа публикует РенТВ.

Елена получила тяжелую черепно-мозговую травму. Скорая помощь прибыла на место спустя 10 минут, медики пытались реанимировать женщину, но им это не удалось.

В сообществе «SlackTribe — слэклайн в Москве» высказывается мнение, что причиной трагедии могло стать некачественное снаряжение, купленное в интернете. Порванные петли и стропу друзья Елены отвезли в следственный комитет , также они собираются провести собственные тесты.

У Елены осталась несовершеннолетняя дочь, которую она воспитывала одна. Теперь заботу о девочке возьмет на себя бывший муж гимнастки.