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Секс-скандал на свадьбе: невеста опозорила чемпиона мира 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Секс-скандал на свадьбе: невеста опозорила чемпиона мира
Фото: Соцсети
Скандалом закончилась свадьба чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, который прямо во время торжества во Владикавказе получил компромат на свою молодую жену. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, на свадьбе присутствовали пять сотен друзей и родственников, включая борцов из Чечни и Дагестана. Молодоженов поздравили даже спортивные федерации.
Однако во время банкета на второй день свадьбы на телефоны гостей и жениха пришел эротический ролик с участием невесты.

«Заурбек вскочил из-за стола и пошел к ней в комнату — у осетин невеста сидит отдельно от всех гостей. Он взял ее за волосы, вывел на улицу и швырнул на землю. Потом сел на корточки и стал плакать, спрашивать ее: «За что?»», — рассказал один из гостей, ставший очевидцем скандала.

Жениха увезли в горы, а невеста попыталась покончить с собой, однако ее спасли. После чего девушка уехала в Москву, пишет газета.
При этом, по слухам, откровенные видеоролики стали местью жены бывшего возлюбленного невесты — известного в Северной Осетии бизнесмена.
«Рамблер» писал, что ранее накануне своей свадьбы была убита жительница Москвы.
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Летние виды спорта , Заурбек Сидаков , Комсомольская правда
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