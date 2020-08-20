Секс-скандал на свадьбе: невеста опозорила чемпиона мира 

Скандалом закончилась свадьба чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова , который прямо во время торжества во Владикавказе получил компромат на свою молодую жену. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, на свадьбе присутствовали пять сотен друзей и родственников, включая борцов из Чечни и Дагестана. Молодоженов поздравили даже спортивные федерации.

Однако во время банкета на второй день свадьбы на телефоны гостей и жениха пришел эротический ролик с участием невесты.

«Заурбек вскочил из-за стола и пошел к ней в комнату — у осетин невеста сидит отдельно от всех гостей. Он взял ее за волосы, вывел на улицу и швырнул на землю. Потом сел на корточки и стал плакать, спрашивать ее: «За что?»», — рассказал один из гостей, ставший очевидцем скандала.

Жениха увезли в горы, а невеста попыталась покончить с собой, однако ее спасли. После чего девушка уехала в Москву, пишет газета.

При этом, по слухам, откровенные видеоролики стали местью жены бывшего возлюбленного невесты — известного в Северной Осетии бизнесмена.

«Рамблер» писал, что ранее накануне своей свадьбы была убита жительница Москвы.