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Усэйн Болт заразился коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 26 7 часов назад
Усэйн Болт заразился коронавирусом
Фото: globallookpress.com
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, ямайский спортсмен сдал положительный тест через несколько дней после празднования своего 34-летия, которое состоялось 21 августа. На вечеринке по случаю дня рождения присутствовало множество известных людей. Среди них был форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.
Сейчас Болт находится на самоизоляции. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.
В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта.
Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).
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Летние виды спорта , Рахим Стерлинг
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