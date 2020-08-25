Валуев отреагировал на видео Лукашенко с оружием

В случае с Лукашенко всё именно наоборот. Впереди ещё много чего будет происходить, уверен, и выводы будут сделаны (хотя бы в части, кто друг, а кто так, никак), но Президент Беларуси чётко дал понять многим, в том числе и бойцам спецназа, что им не придётся потом стоять униженно на коленях и получать тычки и плевки от евроинтеграторов, готовых на части разорвать страну в надежде потом отсидеться где-нибудь на солнечных берегах Атлантики.