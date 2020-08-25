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Валуев отреагировал на видео, в котором Лукашенко выходит из вертолёта с оружием в руках 

Чемпионат.com 11 часов назад
Валуев отреагировал на видео Лукашенко с оружием
Фото: ТАСС
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал видео, в котором президент Беларуси Александр Лукашенко выходит из вертолёта с оружием в руках.

«Лукашенко не улетел из Дворца Независимости, а прилетел, на кадрах он выходит из вертолёта с оружием в руках.

Я вспоминаю, как смотрел начало штурма майдана на Крещатике бойцами «Беркута». Я тогда выключил телефон и пошёл спать в полной уверенности, что государственность Украины не пострадает. Но утром была совсем иная картинка. Почему? Потому что тогдашний президент Украины (намеренно пишу с малой буквы) больше думал о собственной безопасности и шкуре, которую сохранил благодаря России, а не о родной стране.

В случае с Лукашенко всё именно наоборот. Впереди ещё много чего будет происходить, уверен, и выводы будут сделаны (хотя бы в части, кто друг, а кто так, никак), но Президент Беларуси чётко дал понять многим, в том числе и бойцам спецназа, что им не придётся потом стоять униженно на коленях и получать тычки и плевки от евроинтеграторов, готовых на части разорвать страну в надежде потом отсидеться где-нибудь на солнечных берегах Атлантики.

Это так, если коротко. Ну а искать согласия с народом — это уже задача политика, и тут не получится попытка усидеть на двух стульях, как в недавнем прошлом. Так что у белорусского президента теперь задача не из простых. Посмотрим, куда качнётся», — написал Валуев в своём «инстаграме».

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. На них победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались акции протеста. В крупнейших городах Беларуси начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями, которые задерживают протестующих.
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Комментарии
Летние виды спорта , Николай Валуев , Александр Лукашенко , Госдума
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