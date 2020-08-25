Валуев отреагировал на видео Лукашенко с оружием

«Лукашенко не улетел из Дворца Независимости, а прилетел, на кадрах он выходит из вертолёта с оружием в руках.
Я вспоминаю, как смотрел начало штурма майдана на Крещатике бойцами «Беркута». Я тогда выключил телефон и пошёл спать в полной уверенности, что государственность Украины не пострадает. Но утром была совсем иная картинка. Почему? Потому что тогдашний президент Украины (намеренно пишу с малой буквы) больше думал о собственной безопасности и шкуре, которую сохранил благодаря России, а не о родной стране.
В случае с Лукашенко всё именно наоборот. Впереди ещё много чего будет происходить, уверен, и выводы будут сделаны (хотя бы в части, кто друг, а кто так, никак), но Президент Беларуси чётко дал понять многим, в том числе и бойцам спецназа, что им не придётся потом стоять униженно на коленях и получать тычки и плевки от евроинтеграторов, готовых на части разорвать страну в надежде потом отсидеться где-нибудь на солнечных берегах Атлантики.
Это так, если коротко. Ну а искать согласия с народом — это уже задача политика, и тут не получится попытка усидеть на двух стульях, как в недавнем прошлом. Так что у белорусского президента теперь задача не из простых. Посмотрим, куда качнётся», — написал Валуев в своём «инстаграме».