Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали

Подруги невесты чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова Мадины, которую он выгнал прямо со свадьбы, прокомментировали информацию о том, что девушка якобы работала в сфере эскорт-услуг, пишет mk.ru.

Ранее сообщалось, что в разгар торжества спортсмену и нескольким гостям прислали на телефоны сообщения с видеороликами, на которых избранница Сидакова позирует в неподобающем виде. После этого жених схватил невесту за волосы и выгнал из ресторана. Утверждалось, что девушку после сорвавшейся свадьбы не приняла "даже ее собственная семья", поэтому ей пришлось сбежать в Москву.

Знакомые Мадины назвали обвинения в ее адрес оговором. По их словам, девушка была из обеспеченной семьи, поэтому не нуждалась в деньгах и работала фитнес-тренером "исключительно для души". При этом порочащие честь невесты кадры были сняты несколько лет назад, когда Мадина встречалась с другим мужчиной. Однако им пришлось расстаться, так как он оказался женат.

"Но с тех пор прошло несколько лет, и Мадина совершенно искренне полюбила Заура", — заявила одна из подруг.

Знакомые девушки считают, что свадьбу расстроила жена бывшего возлюбленного Мадины, которая могла "добыть" ролики в телефоне мужа и выжидала удобный момент для мести.

Ранее утверждалось, что разоблачение устроил бывший возлюбленный невесты, который якобы решил отомстить ей таким способом.