ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве перенесен

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года в Москве перенесен на 2021 год. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов.

Чемпионат Европы в Москве изначально должен был пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец октября — начало ноября.

"Чемпионат Европы по тяжелой атлетике переносится на 2021 год, намерение провести в Москве остается в силе, — сказал Сырцов. — Точная дата проведения будет определена позже после переговоров с "Евроспортом". Выборы в Европейскую федерацию также переносятся на 2021 год. Эти решения были приняты в результате голосования членов исполкома EWF".