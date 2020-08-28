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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен на 2021 год 

ТАСС и ещё 9 23 часа назад
ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве перенесен
Фото: ТАСС
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года в Москве перенесен на 2021 год. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов.
Чемпионат Европы в Москве изначально должен был пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец октября — начало ноября.
"Чемпионат Европы по тяжелой атлетике переносится на 2021 год, намерение провести в Москве остается в силе, — сказал Сырцов. — Точная дата проведения будет определена позже после переговоров с "Евроспортом". Выборы в Европейскую федерацию также переносятся на 2021 год. Эти решения были приняты в результате голосования членов исполкома EWF".
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Летние виды спорта , Eurosport , ИТАР-ТАСС
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