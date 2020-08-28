Юрия Гануса уволили единогласно

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Глава РУСАДА Юрий Ганус уволен с должности 

Чемпионат.com и ещё 126 16 часов назад
Юрий Ганус, занимавший пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в связи с финансовыми нарушениями уволен с должности. Об этом объявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Напомним, ОКР является одним из учредителей РУСАДА.

«Рассмотрев все доводы, общее собрание решило принять все доводы и отстранить Гануса. Решение принято единогласно. Исполняющим обязанности будет действующий юрист Михаил Гуканов.

Мы на конкурсной основе выберем нового гендиректора, надеемся, операционная деятельность останется независимой. Хочу отметить работу Гануса по налаживанию связей с ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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Летние виды спорта , Видео , Юрий Ганус , Станислав Поздняков , Павел Левкович , Всемирное антидопинговое агентство
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