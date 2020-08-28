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Ганус отреагировал на увольнение из РУСАДА 

Газета.Ru 19 часов назад
Ганус отреагировал на увольнение из РУСАДА
Фото: РИА Новости
Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о своем увольнении.
Данное решение было принято общим собранием учредителей организации. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса из-за нарушений, которые выявили в ходе аудиторской проверки.
Бывший функционер заявил, что не согласен с результатами аудита.

"Ситуация — парадоксальная. Решение имеет свои мотивы, но главное — это не мотивы. Главное — какое оно будет иметь последствия для олимпийского и паралимпийского движения, для российского спорта", — цитирует Гануса "Чемпионат.com".

Ранее сообщалось, что РУСАДА обратится к правоохранителям по деятельности Гануса.
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Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Юрий Ганус , Чемпионат.com
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