Гольфист Макилрой готов пропустить FedEx Cup

Североирландский гольфист, победитель 4 «мейджоров» и кавалер ордена Британской империи Рори Макилрой готов пренебречь 12 миллионами фунтов стерлингов Кубка FedEx, чтобы присутствовать при рождении дочери.

«Мы очень скоро станем родителями, так что мы очень взволнованы», — приводит слова Рори The Sun.

Жена Макилроя Эрика Столл должна родить первенца в ближайшие дни, а на днях стартует одно из главных событий в гольфе FedEx Cup.

Макилрой с супругой до последнего держали ее беременность в секрете. Но вынуждены были сознаться в ожидании первенца после того, как телевизионный комментатор невольно проговорился об этом. Четырехкратный чемпион мира раскрыл эту новость во время чемпионата BMW PGA в Вентворте.

Пара познакомилась, когда Эрика работала в PGA of America. Это она помогла Рори вовремя прибыть на Кубок Райдера–2012 после того, как гольфист его буквально проспал.

Накануне он смотрел ТВ-программу, в которой было указано начало матча по времени восточного побережья США, а Кубок в Чикаго начинался по центральному времени. Он этот момент упустил и утром, когда понял это, ему оставалось 25 минут до первого удара клюшкой по мячу.

Столл смогла организовать полицейское сопровождение для гольфиста, и он домчался до поля вовремя. Тогда Рори еще встречался с теннисисткой Каролиной Возняцки , но в 2014-м они расстались. 31-летний Макилрой женился на Столл в Эшфордском замке в Северной Ирландии в 2017 году. На церемонии среди прочих присутствовали легенда соула Стиви Уандер и певец Coldplay Крис Мартин