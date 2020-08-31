Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Гольфист Макилрой готов пропустить FedEx Cup ради рождение первенца 

Мир24 22 минуты назад
Гольфист Макилрой готов пропустить FedEx Cup
Фото: Елизавета Шагалова, «МИР 24»
Североирландский гольфист, победитель 4 «мейджоров» и кавалер ордена Британской империи Рори Макилрой готов пренебречь 12 миллионами фунтов стерлингов Кубка FedEx, чтобы присутствовать при рождении дочери.

«Мы очень скоро станем родителями, так что мы очень взволнованы», — приводит слова Рори The Sun.

Жена Макилроя Эрика Столл должна родить первенца в ближайшие дни, а на днях стартует одно из главных событий в гольфе FedEx Cup.
Макилрой с супругой до последнего держали ее беременность в секрете. Но вынуждены были сознаться в ожидании первенца после того, как телевизионный комментатор невольно проговорился об этом. Четырехкратный чемпион мира раскрыл эту новость во время чемпионата BMW PGA в Вентворте.
Пара познакомилась, когда Эрика работала в PGA of America. Это она помогла Рори вовремя прибыть на Кубок Райдера–2012 после того, как гольфист его буквально проспал.
Накануне он смотрел ТВ-программу, в которой было указано начало матча по времени восточного побережья США, а Кубок в Чикаго начинался по центральному времени. Он этот момент упустил и утром, когда понял это, ему оставалось 25 минут до первого удара клюшкой по мячу.
Столл смогла организовать полицейское сопровождение для гольфиста, и он домчался до поля вовремя. Тогда Рори еще встречался с теннисисткой Каролиной Возняцки, но в 2014-м они расстались. 31-летний Макилрой женился на Столл в Эшфордском замке в Северной Ирландии в 2017 году. На церемонии среди прочих присутствовали легенда соула Стиви Уандер и певец Coldplay Крис Мартин.
Ранее Трамп ответил гольфисту Макилрою на клятву никогда не играть с ним в гольф. Дональд Трамп отреагировал на обещание Рори Макилроя никогда не играть в гольф с президентом США. Макилрой раскритиковал Трампа за методы борьбы с пандемией, которые президент сделал частью предвыборной кампании.
Видео дня. Для участия в Чемпионате мира сборной РФ надо успешно выступить в Лиге Наций
Мир24: последние новости
Усэйн Болт отметил день рождения и заразился COVID-19 Усэйн Болт отметил день рождения и заразился COVID-19 «Манчестер Сити» предложил Месси контракт на полмиллиарда евро «Манчестер Сити» предложил Месси контракт на полмиллиарда евро Скончался тренер бойца Федора Емельяненко Скончался тренер бойца Федора Емельяненко
Комментарии
Летние виды спорта , Крис Мартин , Стиви Уандер , Дональд Трамп , Каролина Возняцки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Фигура российской гимнастки удивила сеть
Фигура российской гимнастки удивила сеть
Фанатки будут скучать
Фанатки будут скучать
«Люблю смотреть блоги переехавших в США»
«Люблю смотреть блоги переехавших в США»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта Прочее
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение