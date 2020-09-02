Известного борца приговорили к казни

Прославленного иранского борца Навида Афкари приговорили к смертной казни за участие в протестах против правительства страны. Перед приведением приговора в исполнение спортсмен также должен получить 74 удара плетью.

Известный иранский борец, обладатель множества медалей национального чемпионата Навид Афкари официально приговорен к смертной казни за участие в протестах против правительства страны.

Спортсмен был арестован еще в августе 2018 года — по словам его матери, полиция ворвалась к ним домой в 5 утра без какого-либо ордера и увезла Навида, а также его брата Вахида. Кроме того, спустя три месяца полицейские забрали и третьего сына семьи — Хабиба, который едва успел сыграть свадьбу.

Спустя два года заключения, в течение которых длилось следствие, суд вынес суровый приговор: борца Навида ждет смертная казнь, а перед этим — 74 удара плетью.

Его братья избежали смертельного приговора, однако получили огромные сроки в тюрьме. По информации Iran Human Rights Monitor (организации, которая ставит своей целью «проливать свет на правду о ситуации с соблюдением человеческих прав в Иране»), Вахида приговорили к 54-м годам заключения, а Хабиба — к 27-ми. При этом оба также получат 74 удара плетью, после которых далеко не все выживают. Сообщается, что до вынесения приговора троих братьев истязала уголовная полиция города Шираза, печально известная своими методами выбивания признательных показаний.

В соцсетях активно распространяется движение в поддержку братьев с хэштегами #StopExecutionsInIran («Остановите экзекуции в Иране»), #FreePoliticalPrisoners («Освободите политических заключенных») и #Navid_Afkari. Люди со всего мира умоляют власти Ирана сменить гнев на милость и хотя бы отменить казнь спортсмена. Также борцы за права человека обращаются в правительства различных стран, призывая их вмешаться, пока не стало слишком поздно.

Мать Навида записала душераздирающие видеообращение, также попросив мир о помощи. «Меня зовут Бахи Намжу, я мать Навида, Вахида и Хабиба Афкари, которых арестовали в августе 2018 года.

Полицейские истязали Вахида физически и психологически до такой степени, что он три раза пытался совершить суицид. Однако Господь сохранил Вахида с нами. А затем мы узнали, что они пытали его для того, чтобы он дал показания против своего брата Навида.

Было организовано несправедливое судебное слушание, полное лжи. У моих сыновей совсем не было возможности защитить себя. Против них выдвинули очень много обвинений. Состоялось всего одно заседание без каких-либо доказательств вины, и сразу был вынесен приговор.

Я не могу даже произнести вслух наказание, предназначенное Навиду. А Вахиду дали много лет тюремного заключения. Я прошу людей со всего мира, всех в Иране и любого, кто может услышать мое обращение, помочь, чтобы невиновность моих сыновей была доказана на честном судебном слушании», — сказала женщина.

Ситуация выглядит очень тяжелой. Верховный суд Ирана дал Навиду сразу два смертных приговора, обвинив его более чем в 20 различных преступлениях, включая «оскорбление государственного лидера, посещение незаконных митингов, собраний», а также «конспирацию в целях совершения преступлений против национальной полиции».

Новостное агентство, посвященное защите человеческих прав, The Human Rights Activists News Agency заявило о том, что получило от Навида сообщение, в котором

тот объяснил, что дал все признательные показания под пытками. Спортсмен рассказал, что его душили пластиковым пакетом и заливали алкоголь в ноздри.

Когда именно должна состояться казнь борца, официально неизвестно.

Протесты, за участие в которых Навида собираются лишить жизни, прошли с декабря 2017-го по январь 2018 года, и изначально были вызваны недовольством плачевной экономической ситуацией в стране, из-за которой цены на некоторые продукты подскочили в два раза за неделю.

Вскоре протесты приобрели более широкий характер: граждане бунтовали против засилья исламского духовенства, высокого уровня коррупции, полицейского беспредела и арестов по политическим причинам. Среди лозунгов встречались пожелания смерти верховному лидеру.

В результате столкновений полиции и митингующих были человеческие жертвы и с той, и с другой стороны. Чтобы подавить беспорядки, правительство частично отключило мобильный интернет и заблокировало популярные мессенджеры, пытаясь лишить протестующих возможности скоординироваться.

Протесты пошли на убыль после того, как в Иране произошло мощное землетрясение, и власти смогли взять ситуацию под контроль. Однако разбирательства и суды над участниками митингов продолжаются до сих пор.