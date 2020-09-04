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Спортсменов из США могут отстранить от Олимпиады из-за отказа страны финансировать WADA 

ТАСС и ещё 18 2 часа назад
Спортсменов из США могут отстранить от Олимпиады
Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может отстранить спортсменов из США от участия в Олимпиаде и других международных соревнованиях в случае отказа страны от финансирования организации. Об этом агентству Reuters сообщил глава WADA Витольд Банька.
В июне Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию. В докладе Управления по борьбе с наркотиками отмечалось, что ежегодный вклад США в WADA составляет $2,7 млн, что является самым большим показателем среди всех стран.

"Прекращение финансирования WADA со стороны США может иметь серьезные последствия для американских спортсменов. К нам обратились правительства нескольких стран мира, которые были шокированы угрозами коллег из США. Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в WADA может привести к тому, что антидопинговое агентство данной страны будет объявлено несоответствующим кодексу организации. Это приведет к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях", — сказал Банька.

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал угрозу WADA пустой и незаконной. "Угроза спортсменам одной страны из-за неудачной модели управления WADA — разочаровывающая ситуация, это незаконно и постыдно. Руководителям стоит потратить время на создание сильного и независимого WADA, а не атаковать ключевых партнеров", — сказал глава USADA.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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Летние виды спорта , Трэвис Тайгарт , Дональд Трамп , Всемирное антидопинговое агентство , Reuters
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