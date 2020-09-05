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Появились подробности гибели 22-летнего российского велогонщика 

Lenta.ru и ещё 54 10 часов назад
Появились подробности гибели 22-летнего велогонщика
Фото: РИА Новости
Появились подробности гибели российского велогонщика Павла Свешникова во время Гран-при Москвы в Крылатском. Их приводит РИА Новости.
Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец рассказал, что во время соревнований 22-летний гонщик отстал от общей группы и потерял сознание. Он отметил, что при этом не было ни столкновения, ни контакта с другими спортсменами.
Призер чемпионата мира Виктор Манаков добавил, что у погибшего были проблемы со здоровьем.

«Пульс порой был просто нездоровый. В прошлом году на соревнованиях в Омске он упал в обморок. Он перерабатывал, сердце не справлялось, удивлялся, как он с таким пульсом может выступать и гоняться на уровне», — посчитал он.

О смерти Свешникова стало известно 4 сентября. Он потерял сознание во время соревнований и упал на вираже. Медикам не удалось его спасти.
Павел Свешников завоевал серебро на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года. На Кубке России 2019 года он стал победителем в гонке по очкам.
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Комментарии 11
Летние виды спорта , Виктор Манаков , Сергей Ковпанец , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
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