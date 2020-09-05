Губерниев: Когда закончится этот бардак?

«Когда закончится этот бардак? Свешников не выступал за сборную, но за какую-то команду же он выступал! Он падал в обморок, все об этом знали и молчали? Углублённое медицинского обследование проходил? Почему умер молодой спортсмен?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.