Губерниев: Когда закончится этот бардак?

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Губерниев высказался о смерти велогонщика Свешникова 

RT на русском и ещё 3 8 часов назад
Известный комментатор Дмитрия Губерниев выразил своё негодование в связи со сертью велогонщика Павла Свешникова на Гран-при Москвы.

«Когда закончится этот бардак? Свешников не выступал за сборную, но за какую-то команду же он выступал! Он падал в обморок, все об этом знали и молчали? Углублённое медицинского обследование проходил? Почему умер молодой спортсмен?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Свешников скончался в ходе групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, которая проходила 4 сентября. 22— летний спортсмен потерял сознание во время прохождения дистанции — врачи на протяжении получаса боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Ранее память умершего на велотреке Свешникова почтили минутой молчания.
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Летние виды спорта , Видео , Дмитрий Губерниев
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