Губерниев: Когда закончится этот бардак?

Известный комментатор Дмитрия Губерниев выразил своё негодование в связи со сертью велогонщика Павла Свешникова на Гран-при Москвы.
«Когда закончится этот бардак? Свешников не выступал за сборную, но за какую-то команду же он выступал! Он падал в обморок, все об этом знали и молчали? Углублённое медицинского обследование проходил? Почему умер молодой спортсмен?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Свешников скончался в ходе групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, которая проходила 4 сентября. 22— летний спортсмен потерял сознание во время прохождения дистанции — врачи на протяжении получаса боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Ранее память умершего на велотреке Свешникова почтили минутой молчания.