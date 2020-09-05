Трагедия в Москве: кто ответит за смерть гонщика

У Федерации велосипедного спорта России нет информации о том, что стало причиной смерти 22-летнего Павла Свешникова, скончавшегося во время гонки на Гран-при Москвы. В ближайшее время должно быть проведено расследование обстоятельств случившегося, поскольку у Свешникова, по словам его знакомых, были проблемы со здоровьем.

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На велотреке в Крылатском состоялась минута молчания в память о Павле Свешникове, скончавшемся во время гонки Гран-при Москвы накануне. В связи с трагической смертью 22-летнего спортсмена организаторами турнира было принято решение отменить последний день соревнований. Российские велогонщики также почтят память Свешникова на гонке Grand Prix Mount Erciyes в Турции.

Обстоятельства смерти Свешникова по-прежнему неизвестны. Известно лишь то, что велосипедисту стало плохо без видимых на то причин, когда он находился на вираже. Молодой человек потерял сознание и упал. Медицинская бригада, обслуживающая соревнования, пыталась привести в чувство атлета. В машине скорой помощи, по словам очевидцев, Свешников несколько раз приходил в себя и затем снова терял сознание. Спустя менее чем полчаса гонщик скончался. Предварительное заключение — остановка сердца.

«Мы все вспоминаем этот день и то, что произошло. Я долго вспоминал свою жизнь, всегда были моменты, когда чувствовал недомогание. Не знаю, что заставляло меня принять участие в соревнованиях. Велоспорт не прощает ошибок. Все, что произошло, было связано не с велосипедом, а с Павлом и его здоровьем. Я слышал, что были проблемы, в том числе и в прошлом году. Лучше пройти углубленное медобследование и перестраховаться, чтобы понять, что происходит с твоим здоровьем. Геройство это хорошо, но жизнь короткая», — цитирует президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова ТАСС.

Первым о проблемах Свешникова со здоровьем рассказал член сборной России Виктор Манаков . Он отметил, что в прошлом году Павел падал в обморок на соревнованиях в Омскве, у него также порой был «нездоровый пульс». При этом в национальную команду скончавшийся спортсмен не вызывался.

«Федерация отвечает за спортсменов, которые являются кандидатами или членами сборной. У нас все спортсмены четко проходят углубленное медицинское обследование, без него нет допуска на соревнования и выездов на тренировочные мероприятия и за рубеж. Это процессы, которые мы успеваем организовывать и которые спортсмены успевают пройти», — объяснил Екимов.

В то же время Екимов уточнил, что Свешникова можно было спасти. Это касается вопроса качества медицинского обслуживания турнира.

«Федерация может повлиять на один момент: доказать Минспорту и Минфину, что статья расходов на медицину не может лежать на плечах федерации. Если соревнования международного уровня, то Минфин и Минспорт обязаны найти средства на привлечение хорошей медицины — медицины катастроф. У них квалифицированные и упакованные всем «кареты».

Уверен, если бы вчера приехавшие через 15-20 минут люди сразу бы занялись Павлом, наверное, момент смерти был бы оттянут, а может, вообще бы миновал», — уверен он.

Случившееся возмутило спортивного комментатора Дмитрия Губерниева . Журналист в своем Telegram-канале призвал к тому, чтобы виновники смерти велогонщика были установлены.

«Когда закончится этот бардак? Свешников не выступал за сборную, но за какую-то команду он выступал! Падал в обморок, все об этом знали и молчали? Углубленное медицинского обследование проходил? Почему умер молодой спортсмен?» — написал Губерниев.

О важности проведения расследования причин смерти Свешникова также заявил велогонщик Владимир Ильченко. Он стартовал в гонке вместе со скончавшимся спортсменом.

«Должно пройти расследование. Это была халатность, пока непонятно чья, но не должно быть такого. Одно дело, когда человек в завале погибает, другое — когда отключается и погибает на ровном месте. Я не видел, что он отстал в гонке — сам был в азарте. У нас бывает такое, что люди падают, отключаются, но встают и идут дальше. В этот раз все закончилось трагедией», — заявил он «Р-Спорт».

На текущий момент ФВСР не обладает информацией о том, что привело к смерти Свешникова. В правоохранительных органах склоняются к тому, что криминальная составляющая отсутствует. Тем не менее в Федерации предполагают, что расследование будет проведено.

«Думаю, сейчас будут определенные действия и следственного характера, особенно если это инфаркт или сердечная недостаточность. Каким образом такой человек попал на старт? То, что следственный комитет поднимет историю болезни, в этом можно даже не сомневаться», — сказал Екимов.