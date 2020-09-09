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«Мистер Вселенная» умер в 32 года 

Спорт РИА Новости и ещё 6 3 часа назад
«Мистер Вселенная» умер в 32 года
Фото: Instagram
Прославленный чешский культурист Якуб Шубрт скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщили родственники спортсмена на его странице в Facebook.
По данным сайта ronnie.cz, причиной смерти стала полиорганная недостаточность.
Шубрт начал заниматься бодибилдингом в подростковом возрасте и в 21 год выиграл юниорский турнир "Мистер Вселенная", который проводится под эгидой Национальной ассоциации любительского бодибилдинга (NABBA). В 2014 году Якуб Шубрт занял третье место на турнире Olympia Amateur Europe 2014 от Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB).
Похороны состоятся 9 сентября 2020 года в чешском городе Броумов, родственники спортсмена приглашают всех желающих проститься с Якубом.
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