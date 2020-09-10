Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о романе с популярной актрисой и певицей Анной Семенович

Губерниев сделал репост в телеграме, в котором сообщается, что его и Семенович удалось заснять за поцелуем у ворот одного из загородных поселков.

«Семенович и Губерниев вместе приехали на машине к воротам и покидали дом держась за руки. Ранее они путешествовали в одном купе на «Славянский базар», который проходит в белорусском Витебске. Не так давно Семенович сообщила, что у нее есть любимый человек. Как рассказывала певица, ее новый мужчина — человек небедный», — пишет источник.

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«Проклятые папарацци», — такой фразой отреагировал Губерниев на пост о его связи с Семенович.

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Напомним, что 40-летняя Анна Семенович не только бывшая солистка группы «Блестящие», но и экс-фигуристка. В марте этого года она дала интервью, в котором рассказала, как уходила из фигурного катания в шоу-бизнес. Она также признавалась, что считает мужчин с зарплатой 100 тысяч «ничего не зарабатывающими».

45-летний Губерниев недавно дал интервью, в котором высказался о стране, Путине, Кабаевой и допинге.