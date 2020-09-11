Колумбиец Мартинес выиграл 13-й этап «Тур де Франс» 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
16:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Арминия Арминия
Унион
Унион
16:30
Аугсбург Аугсбург
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Колумбиец Мартинес выиграл 13-й этап «Тур де Франс» 

ТАСС и ещё 5 8 часов назад
Колумбиец Мартинес выиграл 13-й этап «Тур де Франс»
Фото: © EPA-EFE/Benoit Tessier
Колумбиец Даниэль Мартинес из команды EF Pro Cycling стал победителем 13-го этапа шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 191,5 км за 5 часов 1 минуту 47 секунд.
Второе место занял немец Леннард Кемна из Bora-Hansgrohe, отставший от победителя на четыре секунды. Третьим стал его соотечественник и партнер по команде Максимилиан Шахман (отставание — 51 секунда).
14-й этап по горной местности протяженностью 194 км пройдет 12 сентября.
"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.
Видео дня. По силам ли Медведеву выиграть турнир Большого шлема
ТАСС: последние новости
Боец ММА Харитонов выиграл у победителя Майка Тайсона Дэнни Уильямса в боксерском бою Боец ММА Харитонов выиграл у победителя Майка Тайсона Дэнни Уильямса в боксерском бою Серебряный призер ЧЕ по фигурному катанию Воронов объявил о завершении спортивной карьеры Серебряный призер ЧЕ по фигурному катанию Воронов объявил о завершении спортивной карьеры Первый канал покажет полуфинал US Open с участием Даниила Медведева Первый канал покажет полуфинал US Open с участием Даниила Медведева
Летние виды спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жопа или сиськи? Жопа. О ней говорили все мои бывшие»
«Жопа или сиськи? Жопа. О ней говорили все мои бывшие»
Названа причина смерти «Мистера Вселенная»
Названа причина смерти «Мистера Вселенная»
Коронавирус? Нет, не слышали
Коронавирус? Нет, не слышали
Кучеров сыграет в первом матче серии плей-офф с «Айлендерс»
Кучеров сыграет в первом матче серии плей-офф с «Айлендерс»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Горячее «дерби всея Руси»
00:30
Горячее «дерби всея Руси»
Футбол
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение