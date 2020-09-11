Украинская спортсменка рассказала о «прикольном» сексе 

Трехкратная чемпионка Европы по каратэ украинка Анжелика Терлюга в эфире YouTube -канала «Отдушивдушу» назвала самое необычное место, где ей приходилось заниматься сексом. По ее словам, однажды страсть застала ее на крыше многоэтажного дома.

28-летняя спортсменка отметила, что сексом на крыше одесской многоэтажки закончилось ее романтическое свидание с молодым человеком. Терлюга подчеркнула, что это один из самых экстремальных поступков в ее жизни. Пара занималась любовью на открытом воздухе на расстоянии в несколько десятков метров над землей.

«Мне было прикольно», — отметила девушка.

Каратистка также не исключила в будущем своего участия в откровенных фотосессиях для мужских журналов. В частности, по ее словам, она бы с радостью приняла предложение сняться для издания Maxim, поскольку «у них это не суперпошло, а действительно эротично и красиво». При этом Терлюга добавила, что полностью раздеваться не стала бы, а показала только попу.