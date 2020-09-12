Умер экс-глава Всемирного антидопингового агентства Фейхи 

От имени всех, кто работал в совете учредителей WADA и различных комитетах, а также от имени руководства и сотрудников, бывших и действующих, я хочу передать наши соболезнования жене Джона, их большой семье и широкому кругу коллег и друзей. Да упокоится он с миром, — добавил Ниггли.