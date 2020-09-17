Побит вечный рекорд Бубки 

На этапе «Бриллиантовой лиги» был установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Автор рекорда — 20-летний швед Арман Дюплантис.

Дюплантис прыгнул на 6,15 метра. Предыдущий рекорд — 6,14 метра — был установлен в 1994 году. Олимпийский чемпион Сергей Бубка прыгнул на 6,18 метра. Рекорд, казавшийся вечным, продержался 26 лет.

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Сегодня Дюплантис выиграл этап в Риме. Он опередил Бена Бродерса (Бельгия, 5,80), Эрнеста Йона Обину (Чехия, 5,80) и Рено Лавильени (Франция, 5,70). В феврале 2020 года Дюплантис установил мировой рекорд для залов. На турнире в Польше он улетел на 6,18 метра.