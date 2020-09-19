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SVT: глава WADA сообщил о возвращении к «холодной войне» в мире спорта 

RT на русском 53 минуты назад
Глава WADA сообщил о возвращении к «холодной войне»
Фото: Reuters
США обвинили Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в недостаточно жёсткой борьбе с «российским государственным допингом», что дало повод главе организации Оливье Ниггли заявить о возвращении во времена холодной войны и напомнить о важности международного сотрудничества, пишет SVT. При этом Вашингтон угрожает WADA заморозить финансирование в том случае, если оно не наделит США большими полномочиями.

«Тема России — это вопрос очень дискуссионный. Если посмотреть на то, что происходит в мире, то мы вернулись во времена холодной войны», — заявил в интервью каналу SVT глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

WADA может не допустить американских спортсменов к соревнованиям
Этим летом между США и WADA вспыхнул конфликт. Причиной его послужило то, что Белый дом опубликовал доклад, в котором США заявили о том, что WADA, по их мнению, недостаточно активно действует против России, а также не борется с государственным допингом в полную силу.

«Обвинения США в адрес WADA не соответствуют действительности, — подчеркнул Ниггли. — Без WADA и международного сотрудничества в сфере борьбы с допингом крупную российскую допинговую интригу никогда не удалось бы изучить, не говоря уже о разоблачении».

Между тем, США являются крупнейшим спонсором WADA: эта страна ежегодно выплачивает организации около $2,7 млн Теперь США угрожают заморозкой всякой поддержкой в том случае, если WADA не наделит Вашингтон большими полномочиями, включая право голоса в комитетах организации, вес которого будет пропорционален объёму финансирования.
На подобные требования WADA ответило угрозой введения новых правил, согласно которым страны, которые не будут спонсировать организацию в финансовом плане, лишатся права отправлять спортсменов на международные соревнования вроде Олимпийских игр.
Глава USADA Трэвис Тайгарт назвал подобные угрозы WADA фальшивыми и незаконными.

«Выступления с незаконными угрозами в адрес американских спортсменов — это позор. Это неправильно, когда международная организация атакует одного из своих ключевых партнёров, который предпринимает все усилия ради соблюдения правил, в то время как кое-кто предпочитает закрывать глаза на действия таких стран, как Россия, которые разработали государственные допинговые программы. Невероятное лицемерие», — заявил он.

Вместе с тем, подобное поведение Оливье Ниггли считает одним из показателей того, что США склоняются к изоляционизму. При этом к подобному курсу Вашингтон движется в то время, как проблема допинга требует международного сотрудничества.

«Для борьбы с допингом требуется международное сотрудничество. Никакая страна в одиночку не может навязывать свои взгляды. В соревнованиях участвуют спортсмены и спортсменки со всего света, и если борьба с допингом не будет координироваться, то усилия WADA не будут приносить достаточных плодов, что не пойдёт на пользу спортсменам», — подытожил глава WADA.

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Летние виды спорта , Трэвис Тайгарт , Всемирное антидопинговое агентство
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