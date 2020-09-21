«У меня даже убить себя не получилось!»

Американец Энтони Ирвин в начале нулевых считался более талантливым пловцом, чем Майкл Фелпс . В 19 лет он победил на Олимпиаде в Сиднее, опередив великого Александра Попова . Вся жизнь была впереди, а будущее казалось ярким и успешным. Рекламные контракты, особняки, машины — нужно было лишь протянуть руку. Но Энтони свернул в другую сторону. Алкоголь, наркотики и даже попытка суицида — никто не верил, что бывшего чемпиона можно спасти.

А потом Энтони поверил в себя сам. Вернулся со дна. И опять выиграл Олимпиаду!

Детство на транквилизаторах

В детстве Энтони был активным. Настолько активным, что родителям порой становилось не по себе. Ребёнка отвели к врачу, где у него обнаружили расстройство центральной нервной системы. Это был синдром Туретта — болезнь, которая не поддаётся лечению. Для того чтобы мальчик мог хоть куда-то девать свою неуёмную энергию, его отправили заниматься плаванием. Причём с девяти лет Энтони стал пить транквилизаторы для стабилизации работы мозга.

Удивительно, но такие проблемы со здоровьем ничуть не помешали ему добиваться успехов в спорте. В детстве и юности Энтони ставил один рекорд за другим, и о его таланте быстро узнала сначала Калифорния, а потом и вся Америка. Но даже на родине не ожидали, что на Олимпиаде в Сиднее он сумеет опередить самого Александра Попова на дистанции 50 метров вольным стилем.

Позже Эрвин признался, что перед теми Играми экспериментировал с транквилизаторами. Он подумал, что во время заплыва ему нужна будет его природная агрессия и злость, поэтому специально уменьшил дозу принимаемых таблеток. И это сработало!

Тот же трюк Энтони провернул и на чемпионате мира в 2001 году.

«У меня было слишком много случайного секса»

Но блестящие перспективы обернулись большими проблемами.

Тренеры сборной США считали его спортсменом, который по потенциалу был выше даже восходящей на тот момент звезды плавания Майкла Фелпса. Правда, эти же тренеры называли Эрвина самым ленивым человеком, с которым им приходилось иметь дело. Сам Энтони не справился с известностью и пришедшими деньгами. Он чувствовал себя одиноким. Ему надоело плавание, а участие в соревнованиях вгоняло в депрессию.

«Я всё больше погружался в одиночество и не понимал, кто я вообще такой. Плавание стало обязанностью, а бассейн превратился в тюрьму».

Чтобы выбраться из этой тюрьмы, Энтони завершил карьеру в 22 года. И начались бесконечные запои, близкое знакомство с наркотиками и большим количеством женщин.

«У меня было так много случайного секса с разными девчонками, что в какой-то момент я стал омерзителен сам себе. Так жить нельзя. Я устал от того, что мне все постоянно говорили, что надо заниматься спортом дальше, учиться и всякой такой ерунды. А мне же хотелось, чтобы они все пошли к чёрту и отвалили от меня», — рассказывал позже Ирвин.

«Думал, что убил себя»

Без последствий всё это долго продолжаться не могло. В какой-то момент Энтони намеренно употребил огромную дозу таблеток и был уверен, что это конец: «У меня даже не получилось убить себя. Я думал, что уже сделал это. А когда проснулся, то даже загрустил, что не вышло. Но через некоторое время я понял, что это второй шанс. Тогда я родился заново».

Однако до возвращения в спорт было ещё очень далеко.

Энтони продолжал чудить. Он напивался до беспамятства, садился на мотоцикл и устраивал гонки с полицией. В его крови находили следы ЛСД, кокаина и чёрт знает чего ещё. Каким-то чудесным образом он не оказался за решёткой. И это уже был бы не бассейн, а реальная тюрьма.

Энтони пробовал устроиться на работу, однако отовсюду его быстро выгоняли. Параллельно он играл в рок-группе «Оружие массового поражения». И, как говорят очевидцы его концертов, получалось весьма неплохо. Музыка давала ему свободу, которую он недополучал в спорте.

Возвращение со дна

Потом отчаявшийся Эрвин решил переехать в Нью-Йорк, где встретил своего старого друга. Тот предложил ему тренировать детей в одном из бассейнов на Манхэттене. И вода внезапно преобразила его. Он понял, насколько скучал по плаванию, хотя боялся себе в этом признаться. Энтони вернулся в Калифорнийский университет Беркли, получил степень бакалавра и снова стал плавать.

Дело было в 2011 году. Вернувшийся Эрвин прогрессировал настолько быстро, что за год вернулся в сборную США и даже отобрался на Олимпиаду. Там он занял пятое место, которое впечатляет, если просто подумать, через что он прошёл за последние десять лет.

А через четыре года в Рио-де-Жанейро случилась настоящая фантастика.

В новом олимпийском цикле Эрвин работал как проклятый ради одной цели — вновь стать чемпионом. И ему это удалось: в Бразилии в возрасте 35 лет он выиграл два золота (любимые 50 метров и эстафета 4х100), став самым возрастным олимпийским чемпионом в плавании.

На этот раз он отнёсся к успеху более философски: «Я не спасаю сотни жизни, а всего лишь проплываю один бассейн. 50 метров и всё. Я больше не думаю о внимании. Сейчас у меня есть то, чего не было раньше — рабочая этика и любовь к своему делу».