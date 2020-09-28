«Строил планы и мечтал о детях»: почему умер Динамит? 

Спортсмен Владимир Турчинский, известный как «Динамит», был преданным другом, заботливым мужем и выступал за здоровый образ. Что стало причиной смерти известного бодибилдера, разбирался «СтарХит».
Жизнь Турчинского оборвалась в 46 лет. А сегодня, 28 сентября, ему исполнилось бы 57. Поклонники спортсмена, известного тем, что смог сдвинуть с места и 260-тонный самолет, и автобус, поднять слониху, победить 30 человек в перетягивании каната, до сих пор спорят о том, что стало причиной его смерти.
Сам Турчинский неоднократно подчеркивал, что против использования гормональных препаратов и вредных для здоровья таблеток. При этом применение анаболиков было одной из версий его смерти. Также среди причин называлось экстремальное похудение: за короткий срок Динамит сбросил 28 килограммов, а это огромная нагрузка для организма.
При этом на 2009 год у Турчинского была масса планов, он хотел еще одного ребенка, говорил об активной работе и проектах по занятиям с детьми-инвалидами. Однако друзья вспоминали, что за несколько недель до трагедии спортсмен жаловался на боли в груди.
«Я слышала десятки версий. Хочу раз и навсегда опровергнуть слухи. В медицинском заключении было всего три слова: «острая коронарная недостаточность», — объявила на поминках его вдова.
«Рамблер» писал, что дети Турчинского уже взрослые люди. Сыну от первого брака Илье 33 года. Он бывший чемпион Москвы по армрестлингу, учился на автомеханика, закончил Академию МВД, какое-то время работал кинологом, сейчас устанавливает охранные системы. Дочери Ксении — 20. Она после окончания школы некоторое время работала в Китае моделью. В настоящее время находится в Москве, учится в Школе-студии МХАТ на продюсерском факультете.