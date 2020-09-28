«Строил планы и мечтал о детях»: почему умер Динамит? 

Спортсмен Владимир Турчинский , известный как «Динамит», был преданным другом, заботливым мужем и выступал за здоровый образ. Что стало причиной смерти известного бодибилдера, разбирался «СтарХит».

Жизнь Турчинского оборвалась в 46 лет. А сегодня, 28 сентября, ему исполнилось бы 57. Поклонники спортсмена, известного тем, что смог сдвинуть с места и 260-тонный самолет, и автобус, поднять слониху, победить 30 человек в перетягивании каната, до сих пор спорят о том, что стало причиной его смерти.

Сам Турчинский неоднократно подчеркивал, что против использования гормональных препаратов и вредных для здоровья таблеток. При этом применение анаболиков было одной из версий его смерти. Также среди причин называлось экстремальное похудение: за короткий срок Динамит сбросил 28 килограммов, а это огромная нагрузка для организма.

При этом на 2009 год у Турчинского была масса планов, он хотел еще одного ребенка, говорил об активной работе и проектах по занятиям с детьми-инвалидами. Однако друзья вспоминали, что за несколько недель до трагедии спортсмен жаловался на боли в груди.

«Я слышала десятки версий. Хочу раз и навсегда опровергнуть слухи. В медицинском заключении было всего три слова: «острая коронарная недостаточность», — объявила на поминках его вдова.