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Секс-скандал накануне Олимпиады: звездный пловец изменил жене 

Газета.Ru и ещё 1 18 часов назад
В Японии прогремел секс-скандал накануне Олимпиады
Фото: Газета.Ru
Капитан сборной Японии по плаванию Дайя Сэто был пойман на супружеской измене. Журналисты сфотографировали его с незнакомкой возле отеля для любовных свиданий, который пара покинула спустя 90 минут. Пловец признался в содеянном и сложил с себя полномочия капитана национальной команды на домашней Олимпиаде в Токио.
В Японии прогремел секс-скандал в семье двух известных спортсменов — четырехкратного чемпиона мира и бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 2016 по плаванию Дайи Сэто и его супруги Юки Мабучи, которая занимается прыжками в воду и добилась международных успехов на этапах Гран-при.

Журнал Shukan Shincho выпустил статью с обличающими фото, на которых видно, как Сэто заходит в специальный отель для свиданий с женщиной, которая совершенно точно не является его женой.

Издание сообщило, что незнакомка подсела в солидную иномарку спортсмена на одной из парковок в Токио, после чего пара и направилась в гостиницу. Свой номер молодые люди покинули спустя 90 минут, после чего их дороги разошлись.
Учитывая публикацию неопровержимых доказательств в виде фото, отрицать измену уже не было смысла. Сэто распространил свое официальное заявление по ситуации, в котором извинился за содеянное.

«Мой безрассудный поступок нанес вред моей замечательной семье и вызвал разочарование и беспокойство у всех моих болельщиков, спонсоров и многих других людей. Я испытываю глубокие угрызения совести и хотел бы обсудить со своей семьей наше будущее.

Буду размышлять над своим поведением и думать, как поступить дальше», — сообщил 26-летний пловец.
В его семье с Мабучи растет две маленьких дочери: старшая родилась в 2018 году, а младшая — в марте текущего года.
Помимо серьезных проблем во взаимоотношениях с семьей, Сэто столкнулся и с трудностями в сфере спорта. Из-за изрядно подмоченной репутации ему пришлось сложить с себя полномочия капитана сборной Японии по плаванию — почетная должность, на которую его избрали в январе 2020 года. Именно двукратный чемпион мира должен был вести национальную команду за собой на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в столице его родной страны — Токио — с 23 июля по 8 августа 2021 года (изначально планировалось проведение в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет (МОК) был вынужден отложить соревнования).
Выходит, что пловец совсем немного не дотерпел до такого важного момента в своей карьере. Но теперь капитаном сборной на знаковом турнире будет кто-то другой.

Спортсмен уже посетил офис японской федерации водных видов спорта и написал заявление об уходе с поста капитана.

«Мне очень жаль. Я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть доверие людей, и прошу вас продолжать поддерживать меня на этом пути», — заявил Сэто на встрече с руководством федерации.
Наконец, японца постигли и санкции со стороны спонсоров. С ним разорвал контракт Национальный олимпийский комитет (НОК) Японии, а также корпоративный спонсор сборной в лице авиакомпании All Nippon Airways Co.

«Мы поддерживали Сэто, но возникшая проблема никак не соотносится с тем образом, который наша фирма хочет транслировать», — пояснили в авиакомпании.

Как весь этот скандал отразится на карьере пловца, пока сложно сказать. Серьезной поддержки НОК Японии он точно лишился, но об исключении талантливого атлета из сборной еще речи не идет, а значит, полностью дорогу в спорте ему не перекрывают.
Напомним, Сэто дебютировал в составе сборной Японии на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года в Барселоне и сразу завоевал золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием — непростой дисциплине, в которой спортсмены по ходу заплыва меняют четыре разных стиля: баттерфляй, на спине, брасс и вольный стиль.
На чемпионате мира на короткой воде в Ханчжоу в 2018 году Сэто выиграл 200 метров баттерфляем и установил тогда новый мировой рекорд для 25-метровых бассейнов (1:48,24 минуты).
На мировом первенстве в корейском Кванджу в 2019 году спортсмен стал первым на дистанции 200 метров комплексным плаванием, а затем оформил чемпионство и на 400 метров в этой же дисциплине.
Будет жаль, если блестящая карьера пловца, который был готов бороться за олимпийское золото на домашних Играх, теперь оборвется из-за необдуманных амурных приключений. Но винить в произошедшем он может только себя.
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