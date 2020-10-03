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У чемпиона Европы по самбо угнали Lexus за 2 млн 

Майк Габриелян 5 часов назад
У чемпиона Европы по самбо угнали элитный Lexus
Фото: ТАСС
У чиновника Смольного — чемпиона Европы по самбо — угнали Lexus за 2 млн рублей. Об инциденте сообщает Konkretno.ru.
Элитной машины лишился 25-летний Хадис Ибрагимов. Он — российский самбист и боец MMA, двукратный чемпион Европы, мастер спорта международного класса. Кроме того, является курсантом Михайловской военной артиллерийской академии, а при подаче заявления в полицию Ибрагимов представился специалистом Комитета физической культуры и спорта Петербурга.
Иномарка была припаркована у дома на Пискаревском проспекте. Ее угнали 1 октября около десяти вечера. Стоимость автомобиля составляет 1,9 миллиона рублей.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, что к машине подходит неизвестный (на записи виден лишь силуэт), затем мигает сигнализация, угонщик садится за руль и уезжает.
Ранее руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уволило Хадиса Ибрагимова после четырех поражений подряд.
Видео дня. «Лестер» разгромил «Манчестер Сити»
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