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Экс-глава федерации серфинга России — о Камчатке: на дне полнейшая жесть 

Газета.Ru 4 часа назад
Бывший президент российской федерации серфинга Сергей Расшиваев рассказал о ситуации с экологической катастрофой на Камчатке, передает «Спорт-Экспресс».
На Камчатке разразилась экологическая катастрофа — пляж вблизи Петропавловска-Камчатского усыпан мертвыми морскими животными, а серферы жалуются на временное ухудшение зрения и тошноту после купания в Тихом океане. При этом Расшиваев отметил, что началось это две недели назад, а позднее ухудшилось настолько, что серферы начали чувствовать все симптомы еще на суше.

«Ситуация к тому моменту была совсем уже страшной — после шторма на берег выбросило гору трупов животных. Потом местные дайверы нырнули и сказали, что на дне полнейшая жесть. Ракушки и морские ежи — все мертвые. Большое подводное кладбище», — заявил он.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка после катастрофы на Камчатке призвала спасать Россию.
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Летние виды спорта , Видео , Сергей Расшиваев
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