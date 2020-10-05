Многократный чемпион Армении погиб в Карабахе

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Многократный чемпион Армении по силовому триатлону, член национальной команды Татул Арутюнян погиб в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации пауэрлифтинга республики. Спортсмен лишился жизни во время ожесточенного боя.

"Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Арутюняна. Покойся с миром, герой", — говорится в сообщении организации в Facebook.

Вооруженное противостояние на территории Нагорного Карабаха вспыхнуло 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в эскалации конфликта, в странах объявлено военное положение.