Многократный чемпион Армении погиб в Карабахе

Многократный чемпион Армении по силовому триатлону, член национальной команды Татул Арутюнян погиб в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации пауэрлифтинга республики. Спортсмен лишился жизни во время ожесточенного боя.
"Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Арутюняна. Покойся с миром, герой", — говорится в сообщении организации в Facebook.
Вооруженное противостояние на территории Нагорного Карабаха вспыхнуло 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в эскалации конфликта, в странах объявлено военное положение.
Ранее сообщалось, что капитан сборной Армении по футболу Вараздат Ароян опроверг информацию о своем нахождении в Карабахе.