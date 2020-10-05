Многократный чемпион Армении погиб в Карабахе

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
28 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Динамо М Динамо М
28 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
0 3
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Арсенал Арсенал
29 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
3 0
Бетис Бетис
30 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
3 1
Алавес Алавес
Уэска
Уэска
0 0
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 0
Вальядолид Вальядолид
1 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Кадис Кадис
Севилья
Севилья
1 0
Леванте Леванте
Сельта
Сельта
0 3
Барселона Барселона
2 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
4 0
Майнц Майнц
3 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 0
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
1 1
Арсенал Арсенал
Урал
Урал
0 2
ЦСКА ЦСКА
3 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 2
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Хетафе Хетафе
3 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Байер Байер
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
4 0
Фрайбург Фрайбург
3 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
4 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон
Эвертон
4 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Химки Химки
Сочи
Сочи
4 2
Ростов Ростов
Рубин
Рубин
1 1
Ахмат Ахмат
4 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Леванте
Леванте
0 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
4 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
4 3
Герта Герта
4 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
0 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 0
Фулхэм Фулхэм

Многократный чемпион Армении погиб в боях в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 7 8 часов назад
Многократный чемпион Армении погиб в Карабахе
Фото: Газета.Ru
Многократный чемпион Армении по силовому триатлону, член национальной команды Татул Арутюнян погиб в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации пауэрлифтинга республики. Спортсмен лишился жизни во время ожесточенного боя.

"Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Арутюняна. Покойся с миром, герой", — говорится в сообщении организации в Facebook.

Вооруженное противостояние на территории Нагорного Карабаха вспыхнуло 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в эскалации конфликта, в странах объявлено военное положение.
Ранее сообщалось, что капитан сборной Армении по футболу Вараздат Ароян опроверг информацию о своем нахождении в Карабахе.
Газета.Ru: последние новости
Экс-глава федерации серфинга России — о Камчатке: на дне полнейшая жесть Экс-глава федерации серфинга России — о Камчатке: на дне полнейшая жесть Вынужденная доказывать свой пол чемпионка призвала не лезть в ее личную жизнь Вынужденная доказывать свой пол чемпионка призвала не лезть в ее личную жизнь Четырехкратного чемпиона мира наказали за супружескую неверность Четырехкратного чемпиона мира наказали за супружескую неверность
Летние виды спорта , Вараздат Ароян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бибулатов наглухо вырубил с «вертушки» бразильца
Бибулатов наглухо вырубил с «вертушки» бразильца
Россияне потребовали убрать Загитову с ТВ
Россияне потребовали убрать Загитову с ТВ
«Гребаный дикарь». Боец MMA вправил нос во время боя
«Гребаный дикарь». Боец MMA вправил нос во время боя
«Распутство в вульгарных трусах»: скандал на стадионе
«Распутство в вульгарных трусах»: скандал на стадионе
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение