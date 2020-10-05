Ефимова опровергла слухи о беременности

«Хочу сказать, что если я не выкладываю своего тренировочного процесса, то это не значит, что я не тренируюсь, бросила спорт или беременна. Это моя личная страница, я могу делать, что хочу! А на тренировках я тренируюсь, фотографируюсь очень редко, только если красивый рассвет или что-то очень смешное! Тренер вообще не любит это дело. Так что, успокойтесь и скоро все увидимся на соревнованиях», — написала в Instagram Ефимова.