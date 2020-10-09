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Велогонка «Париж-Рубе» отменена из-за коронавируса 

ТАСС 2 часа назад
Велогонка «Париж-Рубе» отменена
Фото: Reuters
Престижная шоссейная однодневная велогонка "Париж-Рубе" отменена из-за усиления карантинных мер во Франции. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.
Изначальной датой проведения значилось 12 апреля, но соревнование было ранее перенесено на осень из-за начавшейся пандемии коронавируса. Гонка должна была пройти 25 октября, теперь она окончательно отменена.
Однодневная гонка "Париж-Рубе" — одна из старейших в мире, она считается технически крайне сложной. Значительная часть 257-километровой трассы — 54,5 км (29 участков пути) покрыта крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении им. В этом году гонка должна была пройти в 118-й раз, впервые она состоялась в 1896 году. Ранее гонки "Париж-Рубе" не проводились только в периоды Первой (1915-1918) и Второй (1940-1942) мировых войн.
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