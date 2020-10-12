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Самая сексуальная спортсменка мира выложила фото на фоне бассейна 

Газета.Ru и ещё 2 19 часов назад
Самая сексуальная спортсменка показала фото у бассейна
Фото: Instagram
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которая была признана самой сексуальной спортсменкой мира изданием Busted Coveragе, выложила фотографию в платье с декольте в Instagram.
21-летняя спортсменка попозировала на фоне бассейна и подписала публикацию словами "никогда не забуду".
Пользователи оценили красоту Шмидт в комментариях.

"Мы лицезрели истинную красоту", "Идеальные губы", — писали они.

Напомним, что 26 сентября Шмидт на время стала фитнес-тренером дортмундской "Боруссии". Также спортсменка провела тренировку с чемпионом мира по футболу Матсом Хуммельсом.
В 2017 году в эстафете 4 по 400 на чемпионате Европы до 20 лет Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии. В 2019-м на первенстве Европы до 23 лет бегунья взяла бронзу.
Ранее звезда Bellator пожаловался на русских и дагестанцев.
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Летние виды спорта , Сексуальные спортсменки
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