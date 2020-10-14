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МОК может исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады-2024 

ТАСС и ещё 1 14 октября 2020
Тяжелую атлетику могут исключить из программы ОИ
Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Это связано с решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) заменить исполняющую обязанности президента федерации американку Урсулу Папандреа на Интара Йодбангтоя из Индонезии.
МОК направил свои претензии руководству IWF и отметил, что оставляет за собой право принимать дальнейшие меры по допуску тяжелой атлетики на Олимпиаду-2024 либо пересмотру программы соревнований в зависимости от дальнейших действий федерации.
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