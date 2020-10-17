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Рылов занял третье место на квалификационном этапе ISL 

Спорт РИА Новости 8 часов назад
Рылов занял третье место на квалификационном этапе ISL
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Российский пловец Евгений Рылов занял третье место на дистанции 200 метров на спине на квалификационном этапе Международной лиги плавания (ISL), который проходит в Будапеште.
Рылов преодолел дистанцию за 1 минуту 49,48 секунды, победу одержал поляк Радослав Кавенцкий (1.48,51), американец Райан Мерфи (1.48,73) — второй, россиянин Климент Колесников (1.55,70) финишировал седьмым.
Россиянка Арина Суркова (24,18) заняла четвертое место на дистанции 50 метров вольным стилем, выиграла заплыв шведка Сара Шестрем (23,48). Суркова также стала пятой на дистанции 100 метров баттерфляем со временем 57,18 секунды, победила также Шестрем (56,00).
Россиянин Максим Ступин стал пятым на дистанции 200 метров брассом, показав время 2 минуты 7,14 секунды, первое место занял немец Марко Кох (2.02,12). Ступин также занял шестое место на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 1.56,54, победу одержал американец Эндрю Селискар (1.52,97).
Колесников (24,05) занял восьмое место на дистанции 50 метров на спине, лучшее время показал Мерфи (22,99).
Этап в Будапеште продолжится в субботу.
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Летние виды спорта , Арина Суркова , Максим Ступин , Климент Колесников , Сара Шестрем , Евгений Рылов , Марко Кох , Райан Мерфи
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