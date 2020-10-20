«Наша страна проявляет большой интерес и занимается сбором информации и анализом всего, что относится к киберпространству. Я хотел бы воздержаться от комментариев по (каждому) отдельному факту, информации о них и анализа. Нельзя игнорировать кибератаки, которые являются вредоносным действием, раскачивающим основы демократии», — приводит агентство его слова.