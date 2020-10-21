Солер выиграл второй этап «Вуэльты» 

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Испанец Марк Солер выступающий за Movistar, одержал победу на втором этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

Солер преодолел дистанцию 151,6 км за 3 часа 47 минут 4 секунды.

Второе место занял словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Тройку призёров этапа замкнул ирландец Дэниел Мартин, выступающий за Israel Start-Up Nation.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал 16-м.

Лидером генеральной классификации является Роглич. Он опережает идущего вторым Мартина на 9 секунд. Тройку лидеров, с отставанием в 11 секунд замыкает колумбийский гонщик Ineos Ричард Карапас.

Власов, с отставанием в 5 минут 29 секунд — 24-й.