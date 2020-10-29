Беннетт победил на девятом этапе «Вуэльты»

Ирландец Сэм Беннетт из команды Deceuninck-QuickStep стал победителем девятого этапа престижной веломногодневки "Вуэльта". Протяженность этапа по горной местности составила 157,7 км.
Ирландец преодолел дистанцию за 3 часа 39 минут 55 секунд. Вторым стал немец Паскаль Аккерман из Bora-Hansgrohe, третьим — бельгиец Гербен Тейссен (Lotto Soudal).
В общем зачете лидирует эквадорец Ричард Карапас из Ineos.
Следующий этап по равнинной местности протяженностью 185 км пройдет 30 октября.
Соревнования завершатся 8 ноября. "Вуэльта" проводится в 75-й раз, впервые она состоялась в 1935 году. Действующим победителем является словенец Примож Роглич. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов (2007).