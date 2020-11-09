В РФ упростили порядок выезда спортсменов за рубеж

Теперь составлять список участников международных соревнований будут в Министерстве спорта.
Правительство Российской Федерации приняло решение об упрощении правил выезда российских спортсменов за рубеж для участия в спортивных соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
«Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощенным правилам. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин» — говорится в сообщении.
Уточняется, что теперь список спортсменов, которые планируют выезжать в другие страны для участия в соревнованиях, будет составлять Министерство спорта. Далее список должен быть согласован с ФСБ и Росавиацией.
Также новое распоряжение правительства снимает ограничения на проезд спортсменов через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.