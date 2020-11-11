Названы талисманы Универсиады-2023 

Летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, летнюю Универсиаду наша страна примет второй раз.

Министр спорта РФ Олег Матыцин представил талисманы Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Ими будут девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболенок Кедри, сообщил Матыцин в эфире Первого канала.

Сегодня, 11 ноября, презентацию талисманов проведут в самом Екатеринбурге. Одновременно, ровно за 1000 дней до начала летних студенческих Игр, на установленных в Историческом сквере города запустят обратный отсчет до начала мероприятия.

Решение провести Универсиаду в России было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта. В 2023 году наша страна примет ее во второй раз. До этого соревнования проходили в Казани в 2013 году. Москва также принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. А Красноярск был столицей зимней Универсиады в 2019 году.