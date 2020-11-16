Токио и МОК заявили о времени новой Олимпиады 

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Глава японского правительства Ёсихидэ Суга и руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах согласовали перенос Олимпийских состязаний.

О том, что Олимпиада состоится в Токио летом следующего года, сообщили в Kyodo News.

В рамках встречи в столице Японии Суга и Бах договорились о тесном сотрудничестве в подготовке проведения Олимпийских игр на фоне новых мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

При этом, премьер-министр Японии подчеркнул, что Игры пройдут, как «безоговорочное доказательство того, что человечество победило вирус».

Ему вторит названный спортивный функционер: «Вместе мы сможем сделать эти Олимпийские игры и Олимпийский огонь светом в конце тоннеля».