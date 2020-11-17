Как в России встретили «закон Родченкова»

Сенат США принял законопроект для привлечения к ответственности нарушителей антидопинговых правил. Нормативный акт получил название "закон Родченкова" в честь экс-директора московской лаборатории. В России решение американцев подвергли резкой критике.

Что произошло?

Сенат США принял законопроект, суть которого заключается в привлечении к ответственности нарушителей антидопинговых правил. Сам акт получил название «закон Родченкова» — в часть бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Георгия Родченкова, в январе 2016 года бежавшего из России в США.

Всемирную известность специалист получил, став информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), когда рассказал о допинговых махинациях, которые якобы существовали при поддержке российского государства на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Законопроект был представлен в конгрессе США еще в октябре 2019 года, теперь же для того, чтобы он вступил в силу, необходима лишь подпись президента — Дональда Трампа

Если говорить коротко, то данный нормативный акт, авторами которого являются американские сенаторы Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус , устанавливает уголовную ответственность за участие в мошеннических схемах по использованию запрещенных препаратов. Частным лицам, которые будут уличены в допинговых махинациях, грозит штраф до $250 тыс., организациям — до $1 млн Помимо этого также предусмотрено тюремное заключение сроком до десяти лет.

Важной особенностью «закона Родченкова» является его экстерриториальность, а именно — действовать закон будет на всех турнирах, где участвуют американские спортсмены.

Кроме того, под него попадают и соревнования и иные спортивные события, которые спонсируют компании из США. Фактически закон распространится на абсолютно все международные соревнования, в том числе и Олимпиаду.

Кроме того, стоит отметить, что данный нормативный акт касается конкретно участников и организаторов допинговых махинаций, но не спортсменов — их меру наказания за нарушение антидопинговых правил будут, как и ранее, определять спортивные федерации и антидопинговые ассоциации. Простыми словами, закон распространится на тренеров, врачей и иных специалистов, а также спортивных чиновников, кто будет уличен в допинговом мошенничестве.

На этом фоне примечательной является фигура самого Григория Родченкова , под руководством которого — если верить его же словам о допинге в России — и были проведены многочисленные мошеннические схемы. Он в статусе информатора от наказания будет защищен.

Американцы довольны, WADA и МОК — в ярости

В Американском антидопинговом агентстве (USADA) факт принятия «закона Родченкова» сенатом США восприняли позитивно. Глава ведомства Трэвис Тайгарт считает, что данный акт позволит «защитить чистых спортсменов и привлечь к ответственности за допинговые заговоры на международном уровне тех, кто порочит спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам», а также назвал 17 ноября — «грандиозным днем в борьбе за чистый спорт во всем мир».

Однако в WADA, например, «закон Родченкова» раскритиковали, посчитав, что он может подорвать глобальную антидопинговую систему. Против данного акта выступил и Международный олимпийский комитет (МОК), где законопроект назвали опасным для всех 206 национальных олимпийских комитетов.

WADA и МОК особенно не доверяют американцам после последних годовых отчетов USADA о проведенных допинг-тестирований, где количество полученных анализов оказалось крайне малым. Вместе с этим сомнения возникают и на фоне того, что профессиональные американские лиги сотрудничают только с независимыми антидопинговыми структурами, а не с теми, которые признает WADA.

Что говорят в России?

Само название законопроекта уже ассоциируется с Россией, да и в описании акта четко указано, что поводом к его разработке стал допинговый скандал вокруг Олимпиады в Сочи. Отдельно в нем упоминается и преподаватель юриспруденции Ричард Макларен , который стал членом независимой комиссии WADA при расследовании возможных допинговых махинаций в России. Именно выводы из его доклада рассматривались и рассматриваются в качестве повода для привлечения к ответственности россиян.

Естественно, в России, где готовятся к итоговому вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и РУСАДА, американский законопроект резко раскритиковали. В российском правительстве , например, считают, что США в том числе и «актом Родченкова» пытаются распространить свою юрисдикцию на другие страны.

«Не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может», — приводит РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.

Негативно на решение американского сената отреагировали и в Госдуме РФ . Например, депутат Виталий Милонов посчитал действия США способом давления на иностранных спортсменов и чиновников, а сам законопроект назвал нестандартным. По его мнению, доказательная база в рамках этого акта отсутствует, в том числе и из-за самого Родченкова, точность и правдивость показаний которого по сей день подвергаются сомнению.

«У американцев одни полукентавры, полуспортсменки, сменившие пол по два раза, они же не попадут под эти преследования никогда. Есть и те, кто никогда ничего такого в жизни не принимали. У них просто астма бронхиальная и мышцы такие необычные, кушали хорошо. Как мы увидели, механизм доказательства такой расплывчатый, поскольку здесь не действуют стандартные уголовные процедуры, а действуют правила, которые они себе выдают. Есть пробирка, нет пробирки, кто там в этой пробирке, что там — непонятно.

Поэтому теперь любой спортсмен из России или из тех стран, которые не должны побеждать, теоретически может оказаться в американской тюрьме. Этот закон изначально имени предателя, негодяя. Он не может быть применен, поскольку он не может распространять юрисдикцию американского законодательства на российских спортсменов. Пусть своих там проверяют на гормоны», — цитирует Милонова Sport24.

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев подверг «закон Родченкова» критике, посчитав решение сената США «плевком в сторону всей мировой системы спорта». По его мнению, теперь и российский, и мировой спорт находится под серьезной угрозой. Так, чиновник допустил, что международные спортивные федерации теперь могут сомневаться в целесообразности допускать на соревнования американских атлетов, что, конечно, несет ощутимый ущерб целостности состязаний и спорта. Тем самым, по его словам, американское правительство вредит и своим же спортсменам.

«США еще раз попытаются всему миру доказать свою привилегированность над другими странами. Почему-то их не устраивает та мировая система, которая существует для борьбы с допингом. У нас есть WADA, у нас есть МОК, у нас есть CAS, у нас есть выстроенная система борьбы с нарушениями антидопингового законодательства. Россия является одним из участников этой системы. Американцы слышат только то, что им интересно, в этом проблема, к сожалению», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Николай Валуев , комментируя решение сената США, уличил американцев в дискриминации по отношению к иностранным атлетам. Он уточнил, что закон хоть и действует только на территории США, но уголовное преследование может грозить и лицам, которые находятся в странах, имеющих со Штатами соглашение об экстрадиции. Таких стран достаточно много, среди них числятся, например, Германия, Франция, Бельгия, Испания и Швейцария.

«Какие здесь могут быть контрсанкции? Они всегда будут вдогонку и выглядеть как попытка оправдания. Понятно, что страна даже с соглашением об экстрадиции может никуда спортсмена не отправлять. Однако, как правило, у США хватает рычагов, чтобы добиться выполнения этого соглашения.

Это решение вряд ли придаст привлекательности Соединенным Штатам, но тут речь идет о попытке окучить весь мир.

Если бы этот закон был нацелен только на своих граждан, то было бы совершенно другое дело. У нас тоже есть подобный закон внутри страны. Но этот законопроект касается и наших спортсменов, функционеров. Вы думаете, американцы будут пересматривать свое решение по законопроекту? Да хоть весь мир вздыбится, они ни за что не будут этого делать. Возможно, целенаправленно постараются сделать кому-нибудь публичную порку», — сказал Валуев в интервью «СЭ», отметив, что «Родченков вписал свою фамилию в американское законодательство и поставил себе памятник при жизни».

К слову о Георгии Родченкове. Один из лучших российских легкоатлетов, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков выразил мнение, что американское правительство, оправдывая скандального экс-директора московской антидопинговой лаборатории, намерено выручить с этого финансовую выгоду.

«Это всего лишь очередная монетизация Родченкова, потому что, видимо, на него были произведены определенные расходы. Я не знаю, кем. Но эти расходы надо отбивать. И один из способов вот такой. Я думаю, это не отразится ни на ком и никак, это происходит ровно для того, чтобы дать новость и лишний раз вспомнить о человеке, который наворотил дел, а потом сбежал», — цитирует Шубенкова РИА «Новости».

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев и посчитал, что в первую очередь наказание за допинговые махинации должен понести именно Родченков, который сам уже сознался в организации множественных мошеннических схем.

«Акт Родченкова» обратной силы не имеет, но если бы придать данному закону обратную силу, то первым, кого нужно было бы по этому закону судить, был бы сам Григорий Родченков. Ведь он не скрывает, что являлся организатором и участником крупных допинговых мошеннических схем, в том числе, получается, и против американского спорта. К тому же Родченков является фигурантом соответствующего уголовного дела на территории Российской Федерации», — приводит слова юриста ТАСС.

Впрочем, по поводу нашумевшего законопроекта есть и иное мнение. Например, еще один депутат Госдумы, бывший член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев , считает правильным введение уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил, и Россия, которая на протяжении уже пяти лет решает возникшие проблемы из-за громкого скандала, наоборот должна брать с американцев пример.

«Введение уголовной ответственности за допинг — это единственный способ конкретной борьбы с этим злом в мировом спорте, поскольку мы видим, что ни штрафовать, ни погрозить пальчиком, ни похлопать по попе — все это не помогает. Случаи повторяются, и даже в нашей стране после всех тех отрицательных моментов, которые связаны с давлением на нашу страну из-за этого допингового скандала, все равно есть спортсмены, которые продолжают его принимать и в этом открыто признаются.

Сенат США принял этот закон, потому что американцы в отличие от нашей страны поставили цель и планомерно, шаг за шагом идут к ее осуществлению. А мы невнятно мычим в ответ, вместо того, чтобы защищать своих спортсменов, свои федерации и бороться. То, что этот закон назван в честь Родченкова, — очередной укол в нашу сторону», — заявил Лебедев.

Того же мнения придерживается и трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина , которая подчеркнула, что в своем решении «американцы не первооткрыватели», ведь в России также имеются свои законы о привлечении к ответственности нарушителей антидопинговых правил.