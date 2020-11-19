В МИД назвали цель «Акта Родченкова»

Мария Захарова. Принятый в США так называемый антидопинговый акт Родченкова будет механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями мирового спорта, заявила официальный представитель МИД

«Особо циничным выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих США из-под сферы охвата «акта Родченкова» выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги — это и НБА, и НХЛ, НФЛ. Нужно ли это еще каким-то образом комментировать? Конечно, нет. Все понятно: создается еще один механизм борьбы с теперь уже неугодными США достижениями мирового спорта», — передает ее слова РИА «Новости».

«Таким образом, Вашингтон вновь определил себя главным третейским судьей, на этот раз всего мирового спорта, опять противопоставил экстерриториальные применения своего законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам», — заявила Захарова.

Она пояснила, что речь, по сути, идет о появлении подконтрольного только Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований. «И приходится сомневаться, что при принятии решений о его применении американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами. Мы все уже знаем и видели много раз», — предупредила Захарова.

Законопроект был единогласно принят палатой представителей, а в понедельник принят сенатом, и теперь поступает на подпись президенту США Дональду Трампу

Он позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. При этом закон не действует в отношении американских профессиональных лиг и студенческого спорта. В WADA заявили о способности «закона Родченкова» подорвать антидопинговую систему.