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В МИД назвали цель создания «Акта Родченкова» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 5 часов назад
В МИД назвали цель «Акта Родченкова»
Фото: ТАСС
Принятый в США так называемый антидопинговый акт Родченкова будет механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями мирового спорта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Особо циничным выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих США из-под сферы охвата «акта Родченкова» выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги — это и НБА, и НХЛ, НФЛ. Нужно ли это еще каким-то образом комментировать? Конечно, нет. Все понятно: создается еще один механизм борьбы с теперь уже неугодными США достижениями мирового спорта», — передает ее слова РИА «Новости».

«Таким образом, Вашингтон вновь определил себя главным третейским судьей, на этот раз всего мирового спорта, опять противопоставил экстерриториальные применения своего законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам», — заявила Захарова.
Она пояснила, что речь, по сути, идет о появлении подконтрольного только Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований. «И приходится сомневаться, что при принятии решений о его применении американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами. Мы все уже знаем и видели много раз», — предупредила Захарова.
Законопроект был единогласно принят палатой представителей, а в понедельник принят сенатом, и теперь поступает на подпись президенту США Дональду Трампу.
Он позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. При этом закон не действует в отношении американских профессиональных лиг и студенческого спорта. В WADA заявили о способности «закона Родченкова» подорвать антидопинговую систему.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что принятый сенатом США «закон Родченкова» является попыткой распространить свою юрисдикцию на другие страны, Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность.
Сенатор Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что это очередная попытка США распространить американское законодательство на весь мир.
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Комментарии 1
Летние виды спорта , Дмитрий Песков , Алексей Пушков , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Сенат США , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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