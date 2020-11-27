Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев восхитился российской спортсменкой Юлией Ефимовой, являющейся шестикратной чемпионкой мира в плавании.
Накануне Ефимова выложила в инстаграме новые фотографии.
«Честно сказать, модель из меня еще та. Кто столкнулся, знает. Поэтому, когда получаются красивые кадры, это заслуга команды! Где тебя накрасят, наденут, поставят правильно и сфотографируют красиво», — написала 28-летняя спортсменка.
Одним из восторженно отреагировавших в комментариях оказался Губерниев.
«Очень красивая и желанная», — написал Дмитрий под фото.
В ответ Юлия удостоила телекомментатора эмодзи в виде сердечка.
Ефимова регулярно делится с подписчиками в инстаграме своими красивыми фотографиями, в том числе в купальнике.