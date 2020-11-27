«Честно сказать, модель из меня еще та. Кто столкнулся, знает. Поэтому, когда получаются красивые кадры, это заслуга команды! Где тебя накрасят, наденут, поставят правильно и сфотографируют красиво», — написала 28-летняя спортсменка.