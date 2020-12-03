Участники Олимпийских игр в Токио, которые планируется провести летом 2021 года, столкнутся с запретом на секс на время соревнований.

Организаторы Олимпиады сообщили о планах ввести для спортсменов кодекс поведения, который включает в себя отказ от физического контакта, громкие разговоры и требование носить маски, когда они не тренируются или не участвуют в соревнованиях. Отказ от физического контакта подразумевает от отсутствие секса, который будет запрещен во избежание распространения коронавируса.

Спортсмены также должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 менее чем за 72 часа до их прибытия, будут проверяться на COVID-19 каждые 96-120 часов во время Игр. Также все участникам будет предложено покинуть страну, как только их соревнования будут завершены.