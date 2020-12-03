На чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров подрались Алан Багаев и Бабули Цолоев — спортсмены из Северной Осетии и Ингушетии. Потасовка между борцами произошла в начале схватки. После соревнований Багаев и Цолоев помирились. Baza pic.twitter.com/YHjvykXO3E— Петр Кучин (@smir_ep) December 3, 2020