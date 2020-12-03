Российские борцы Алан Багаев и Бабули Цолоев подрались на чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Багаев, представляющий Северную Осетию, и Цолоев из Ингушетии устроили потасовку прямо во время своей схватки. Другим спортсменам, судьям и тренерам удалось вовремя разнять дерущихся.
По итогам инцидента судьи дисквалифицировали обоих спортсменов. После соревнований Багаев и Цолоев помирились.
На чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров подрались Алан Багаев и Бабули Цолоев — спортсмены из Северной Осетии и Ингушетии. Потасовка между борцами произошла в начале схватки. После соревнований Багаев и Цолоев помирились. Baza pic.twitter.com/YHjvykXO3E— Петр Кучин (@smir_ep) December 3, 2020