В Японии назвали стоимость переноса Олимпиады

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Министр по делам Олимпиады и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото, губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета Игр Японии Есиро Мори провели встречу, в ходе которой согласовали размер дополнительных трат, необходимых из-за переноса соревнований на фоне пандемии коронавируса.

РИА «Новости» По данным агентства Киодо, перенос олимпийских и паралимпийских игр, а также проведение их с учетом антикоронавирусных мер обойдутся стране в дополнительные 294 млрд иен (2,83 млрд долларов), передает

При этом центральные власти возьмут на себя выплату 71 млрд иен (около 0,7 млрд долларов), муниципалитет Токио — 120 млрд иен (1,15 млрд долларов) и организационный комитет игр — 103 млрд иен (около 1 млрд долларов).