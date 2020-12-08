Лукашенко решил засудить МОК

Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТА.
«Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!», — сказал Александр Лукашенко.
Он добавил, что не принимал участия в олимпийских мероприятиях 25 лет, и «переживёт и дальше».
«Ладно я, зачем детей трогаете?», — цитирует БелТА президента.
Накануне глава МОК заявил о решении отстранить Александра Лукашенко от Олимпиады-2021. По словам Томаса Баха, нынешнее руководство Национального Олимпийского комитета Белоруссии «не защищает от политической дискриминации». Он добавил, что санкции коснутся Александра и Виктора Лукашенко, и не затронут белорусских спортсменов.