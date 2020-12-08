Спортсменки plus-size разрушают мифы о бодипозитиве 

Бодипозитив — не оправдание лени. И эти девушки тому подтверждение.

Бодипозитив — толерантное отношение к своей и чужой внешности — проник во все сферы жизни. Магазины всё чаще обращаются к plus-size моделям, популярные блогеры обсуждают эту тенденцию с разных точек зрения, врачи рассуждают о том, как бодипозитив сказывается на организме.

Некоторые считают, что бодипозитив — лишь оправдание лени и нежелания следить за собой, однако это не так. Идея о принятии тела таким, какое оно есть, перешла и в спорт. Спортсменки plus-size не изнуряют себя диетами, а только получают удовольствие и заботятся о себе.

Роз Мэйс: пилон — для женщин с любым весом

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roz The Diva (@rozthediva) Роз Мэйс разрушает шаблонные представления о том, как должен выглядеть инструктор по танцам на шесте — её вес превышает 100 кг. Тем не менее, 35-летняя танцовщица — дипломированный преподаватель pole dance в Нью-Йорке.

С ранних лет Роз занималась спортом: фехтованием и футболом. Однако она никогда не отличалась типичным «спортивным» телосложением — её всегда считали пухлой. В подростковом возрасте девушка столкнулась с трудностями в принятии себя.

«Я закрепила в голове мысль о том, что я не представляю ценности для спорта, потому что не могу быстро бегать», — так она описывает тот период.

Позже после нескольких лет сидячей работы Роз всё-таки решила пойти в тренажёрный зал, где и увлеклась танцами на шесте. Уже в 2010 году она заявила о себе: начала выступать на соревнованиях с яркими запоминающимися номерами под Бейонсе и Кристину Агилеру

Сейчас Роз Мэйс — популярный инструктор по танцам на шесте, ломающий все стереотипы.

Луиза Грин: здоровый образ жизни в любой комплекции

Луиза Грин — сертифицированный персональный тренер и спортивный колумнист, а также яркая представительница бодипозитива. Она против занятий спортом ради похудения. Для Луизы физические нагрузки — это, прежде всего, удовольствие и здоровый образ жизни.

Только со временем женщина смогла преодолеть комплексы и полюбить своё тело.

«Сколько себя помню, я всегда была полной — с точки зрения общепринятых взглядов на человеческую комплекцию (чёрт бы побрал эти взгляды!) — всегда пыталась что-нибудь с этим сделать. Безуспешно», — вспоминает Луиза. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louise Green (@louisegreen_bigfitgirl)

Сейчас девушка активно занимается в тренажёрном зале, ведёт блог в «Инстаграме» и пропагандирует концепцию здоровья при любом весе.

Латойя Шантей Снелл: 185 забегов и спортивный блог

В 2013 году у Снелл были хронические проблемы с позвоночником. Тогда при росте 160 сантиметров её вес превышал 115 килограммов. Шеф-повар из Нью-Йорка нуждалась в переменах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Latoya Shauntay Snell (@iamlshauntay) Впервые Латойя Шантей Снелл пробежала полумарафон «за компанию» с другом. Тогда она финишировала за 2 часа 55 минут. «Тот день был для меня волшебным», — признаётся Снелл. С тех пор спортсменка поучаствовала в 185 забегах и начала вести блог Running Fat Chef.

Она нередко сталкивалась с осуждением и комментариями хейтеров. В 2017 году во время одного из марафонов прохожий крикнул Снелл крайне грубую фразу. Это сильно задело спортсменку, и на три месяца она сделала вынужденный перерыв. Но Снелл смогла справиться с этим и снова вернулась к бегу.

Сейчас Латойя не только участвует в марафонах, но и ведёт тренинги, на которых рассказывает, как полюбить своё тело и научиться игнорировать чужое мнение.

Морит Саммерс: пауэрлифтер и владелица фитнес-студии

Сегодня Морит Саммерс — успешная женщина, пауэрлифтер и владелица собственной студии фитнеса. Но в детстве она немало натерпелась от ярлыков, которые спешили навесить окружающие.

«Когда я росла, всех вокруг заботило только одно — мой вес. Родители, учителя, врачи постоянно говорили, что я слишком полная, и я это знала», — вспоминает Саммерс. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Morit Summers (@moritsummers)

В 14 лет Морит начала заниматься в зале. Тренер научила её получать удовольствие от упражнений. С того момента спорт стал для девушки не способом похудения, а возможностью любить своё тело.

Сейчас Саммерс работает персональным тренером и ведёт блог в «Инстаграме». Она мотивирует людей и заставляет поверить, что они способны достичь своих целей, независимо от веса.

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