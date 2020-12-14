В 2021 году под эгидой Совета Безопасности пройдёт кубок по регби 

Фото: Комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ

10 декабря состоялось заседание Комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах РФ под председательством члена Высшего совета, президента РК ЦСКА и Комитета Алексея Митрюшина.

Впервые заседание Комитета проходило с представителями силовых ведомств, а именно подполковником В. В. Ниязовым ( Минобороны России ), полковником К. А. Зайцевым ( МВД России ), полковником П. В. Понурко ( МЧС России ) и другими. Каждый из представителей ведомств выступил с докладом о проделанной совместно с Федерацией работе. Был опробован формат видеоконференции с участием регионов.

В ходе мероприятия были подведены итоги уходящего года и обсуждены планы на 2021 год. В частности, за 2020 год реализовано 109 мероприятий, 42 команды интегрированы в соревнования ФРР, а количество секций по регби в подведомственных учреждениях МО РФ и силовых ведомствах достигло 72.

В 2021 году основной упор будет сделан на интеграцию команд в соревнования Федерации регби России, подготовку тренерских кадров и судей, присвоение разрядов. Следующие соревнования впервые будут проведены в новом году:

Чемпионат Росгвардии по регби-7;

Всероссийское соревнование по регби-7 среди вузов МВД;

Межведомственный Кубок по регби-7 под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации;

Международный Кубок по регби-7 в городе-герое Севастополе.

Будет апробирован новый формат проведения Кубка Вооружённых Сил по регби-7 с двумя 2 этапами (региональный и финальный). По итогам встречи участники мероприятия в очном и онлайн форматах смогли задать интересующие вопросы.