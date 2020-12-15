Японцы выступили против Олимпиады в 2021 году 

Японцы выступили против проведения Олимпиады в Токио в 2021 году. О том, что сторонников этой идеи в стране меньше, чем противников, свидетельствуют данные телефонного социального опроса, передает канал NHK.

За проведение Игр выступают 27 процентов японцев, против — почти треть: 32 процента; 31 процент опрошенных считают, что Игры стоит снова перенести.

Отмечается, что в таком же опросе, проведенном в декабре, японцы выступили за то, чтобы провести Олимпиаду — к поддержке такого решения склонялись 40 процентов респондентов.

Нынешний опрос канал проводил с 11 по 13 декабря среди 2,1 тысячи человек старше 18 лет. Сообщается, что в стране наблюдаются рекордные показатели распространения коронавируса нового типа: в понедельник, 14 декабря, было выявлено более 1,6 тысячи новых случаев, всего их насчитывается более 183 тысяч, летальных исходов — более 2,6 тысячи.