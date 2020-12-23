WADA: Россия будет платить взносы, несмотря на отстранение РУСАДА

Россия продолжит выплачивать взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), несмотря на лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе WADA отметили, что выплата государственных взносов никак не связана с соблюдением требований национальных антидопинговых агентств. Напомним, что в 2020 году Россия заплатила WADA более $1 млн Ранее сообщалось, что вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина поделилась мнением о конфликте тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.