Суд отменил восьмилетнюю дисквалификацию чемпиона ОИ Сунь Яна 

Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию китайского пловца Сунь Яна на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о восьмилетней дисквалификации атлета из-за нарушения антидопинговых правил.

«WADA было проинформировано о решении Федерального суда Швейцарии удовлетворить заявление о пересмотре, поданное китайским пловцом Сунь Яном, и отменить решение CAS от 28 февраля 2020 года. Агентство предпримет шаги, чтобы снова убедительно представить свою версию, когда дело вернется в комиссию CAS, которую возглавит другой судья», — говорится в заявлении.

28-летний спортсмен выиграл две золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне, а ещё одну взял на соревнованиях в Рио-де-Жанейро. Также на его счету два серебра и одна бронза Игр и 11 побед на первенствах планеты.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии, в феврале 2019 года Сунь Ян намеренно разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. Международная федерация плавания оправдала китайца, разрешив участвовать в чемпионате мира — 2019. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В феврале CAS удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал спортсмена на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.